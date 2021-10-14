ÜSKÜDAR VE BEŞİKTAŞ'TA OKUL SERVİSLERİNE DENETİM - Haberler
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ÜSKÜDAR VE BEŞİKTAŞ'TA OKUL SERVİSLERİNE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde evrak kontrolünün yanı sıra, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulup, uyulmadığına bakıldı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul servisleri denetimi yapıldı. Üsküdar, Libadiye Caddesi'nde ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını ve emniyet kemerini kontrol etti. Denetimler sırasında aracın muayenesi eksik olan ve emniyet kemeri takılı olmayan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetim noktalarından biri de Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'ydi.Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

ÜSKÜDAR VE BEŞİKTAŞ'TA OKUL SERVİSLERİNE DENETİM

ÜSKÜDAR VE BEŞİKTAŞ'TA OKUL SERVİSLERİNE DENETİM

ÜSKÜDAR VE BEŞİKTAŞ'TA OKUL SERVİSLERİNE DENETİM

ÜSKÜDAR VE BEŞİKTAŞ'TA OKUL SERVİSLERİNE DENETİM
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Haber: ÜSKÜDAR VE BEŞİKTAŞ'TA OKUL SERVİSLERİNE DENETİM - Haberler
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