Üsküdar'daki Alzaymır Hobi Merkezi yeniden hizmete girdi

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye'nin ilk Alzaymır Hobi Merkezini kurduklarını belirterek, "Pandemi sonrası yeniden başlamak istiyoruz. Alzaymırlılar ve birlikte yaşayanlar için önemli. Bilenler bilmeyenlere iletsin isteriz" dedi.

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yapımı gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Merkezindeki Alzaymır Hobi Merkezi, hasta ve yakınları için yaşam kaynağı oldu.

Alzaymır Hobi Merkezinin açılışına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve birçok hasta ile hasta yakını katıldı.

Açılışta hastalarla yakından ilgilenen Türkmen, şunları kaydetti:

"Bir gün uyanıyorsunuz, anneniz, babanız sizi tanımıyor. İşte böyle zor bir hastalık alzaymır. Türkiye'nin ilk Alzaymır Hobi Merkezini kurduk. Pandemi sonrası yeniden başlamak istiyoruz. Alzaymırlılar ve birlikte yaşayanlar için önemli. Bilenler bilmeyenlere iletsin isteriz. Buraya gelen hastalarımızın ve ailelerinin daha iyi vakit geçirebilmeleri için yeni bir yapı kurduk. Hasta yakınlarımız burada biraz olsun nefes alacaklar, hastalarımız da zihinsel melekelerini geliştirmek için çalışmalar yapacaklar. "

Hasta Bakım Odaları Sorumlusu Sümeyye Çalışkan da merkezde 25 hastaya hizmet verdiklerini, kayıt almaya da devam ettiklerini belirtti.

Merkezde bulmaca çözmek, puzzle ve boyama yapmak gibi etkinliklerle güne başladıklarını, öğleden sonra ebru ve ahşap atölyesine girildiğini anlatan Çalışkan, "Çeşitli oyunlar ve etkinliklerle onların hem sosyalleşmelerini hem de grup oluşturarak birlikte oyun oynamalarını sağlıyoruz. Alzaymır tedavi edilebilir bir hastalık değil, sadece hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyoruz. Burada hastalarımız arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Bilişsel gelişimlerini biraz daha hızlandırabilecek puzzle gibi oyunlarla hastalığı yavaşlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasta ve hasta yakınları da Alzaymır Hobi Merkezi ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler.