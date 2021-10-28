ÜSKÜDAR'DA OTOBÜSTEN ÇIKAN DUMANLARA ALDIRIŞ ETMEDİ YOLUNA DEVAM ETTİ

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Murat KORKMAZ/ Üsküdar'da motorunda oluşan arıza nedeniyle, duman çıkan İett otobüsünün yoluna devam etmesi kameralara yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Güzeltepe Mahallesi Namazgah Caddesi'nde meydana geldi. İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmındaki arıza nedeniyle, dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun dumanı görenlerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. O anları görenler cep telefonu ile dumanlar çıkaran otobüsü kayıt altına aldı.

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