Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: o anlar kamerada

ÜSKÜDAR'da katlı otopark, pazar yeri ve yüzme havuzunun yapılacağı inşaat alanındaki çalışma sırasında toprak kayması yaşandı. İstinat duvarı büyük bir gürültü çökerken, yandaki binanın giriş katında bulunan dairede hasar meydana geldi. İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. katlı otopark, pazar yeri ve yüzme havuzunun yapılacağı inşaat alanındaki çalışma sırasında toprak kayması yaşandı. İstinat duvarı büyük bir gürültü çöktü. Çevrede korku ve panik yaşandı. Sesi duyarak kendilerini dışarı atan bina sakinleri uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Çöken istinat duvarı nedeniyle bitişiğindeki 7 katlı binanın giriş katındaki dairede hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Binada yaşayan Nilgün Altınok, "O kadar çok alıştık ki gece gündüz sesler durmuyor. Çok kuvvetli sesler. Yine kazı vardır diye dikkate bile almadık. Çünkü bizim bu olduğumuz yerin altı kayalık ve o kadar çok zorluyorlar ki kırmak için. Dışarı bir çıktım baktım ki komşularımız, aile dostlarımızın şu an evleri, bahçeleri, her şeyi gitti. Ama yetkililer sağ olsun hiç kimse bir şeye müdahale ettiği yok. İstinat duvarı çöktü. Yan evinin duvarı gitti. Salon gitti şu an. Belki bir birkaç saat sonra belki bina çökecek. Altta zemine ne kadar zarar verildiğini bilmiyoruz." dedi.