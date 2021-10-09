Üsküdar'da dalgıçlar su altı temizliği yaptı - Haberler
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Üsküdar'da dalgıçlar su altı temizliği yaptı

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Üsküdar'da dalgıçlar su altı temizliği yaptı

Üsküdar'da yapılan su altı temizliği sırasında denizden çıkarılan atıklar sergilendi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yapılan su altı temizliği sırasında denizden çıkarılan atıklar sergilendi.

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Limit Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Beylerbeyi Sahilinde, "Temiz Üsküdar, Temiz Çevre, Temiz Deniz" sloganıyla su altı temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte dalgıçlar, dip temizliği yaparken belediye temizlik personeli de kıyı şeridindeki çöpleri topladı.

Dalış ekiplerinin çalışmaları sonucunda denizden çoğunluğu cam şişe olmak üzere makas, telefon, çatal, bıçak, maske, gibi atıklar çıkarıldı.

Su altından çıkarılan atıklar etkinlik alanındaki stantlarda sergilendi. Stantlarda, duyarlı olunmaması halinde denizlerin gelecek yıllarda nasıl bir görünüme kavuşacağı gösterilerek deniz temizliğine dikkat çekildi.

Öte yandan, denizdeki dip temizliği çalışmaları ve atıklar su altı kamerasıyla da görüntülendi.

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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