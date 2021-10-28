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Üsküdar'da Cumhuriyet Bayramı konseri

AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel
Üsküdar'da Cumhuriyet Bayramı konseri

Üsküdar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser düzenledi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser düzenledi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Üsküdar'da da coşkuyla kutlandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla Harem Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, girişte HES kodu kontrolü yapıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

DJ performansıyla başlayan konserde sahne alan İlyas Yalçıntaş ve Rafet El Roman unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Etkinlikte Üsküdar Belediyesinin 29 Ekim için hazırladığı özel film de gösterildi.

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri
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