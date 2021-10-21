Uşak Yöresel Ürünleri YÖREX Yöresel Ürünler Fuarında

ANTALYA (Habermetre) - Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteklediği, 'Sizin Oraların Nesi Meşhur? ' sloganıyla 11. kez gerçekleşen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Uşak'ın yöresel ürünleri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleriyle Antalya Ticaret Borsasının düzenlediği YÖREX, bu yıl 11'inci kez kapılarını açtı. 'Sizin Oraların Nesi Meşhur? ', 'Bir Adımda Anadolu' sloganlarıyla ANFAŞ'da düzenlenen fuar açılışına Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoglu, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ve ziyaretçiler katıldı.

Açılış töreninin ardından Uşak standını ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoglu, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Vali Funda Kocabıyık tarafından ağırlandı.

76 il ve KKTC'den katılımın olduğu bu yılki YÖREX'te 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın kooperatifi olmak üzere toplam 150 kooperatif, 650'nin üzerinde firma, Anadolu'nun her köşesinden toplamda 10 bine yakın yöresel ürünü sergiliyor. Fuarda, 9 zincir market ve e-ticaret sitesi ile üreticiler ve katılımcıların yüz yüze iş görüşmeleri imkanı da bulunuyor. Bu kapsamda 1000'e yakın iş görüşmesi yapılması bekleniyor. Coğrafi işaretli ürün üreten ve ticaretini yapanlara ise e-ticaret ve dijital dönüşüm desteği eğitimleri veriliyor.

Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/10--EKIM-2021/20102021/yorex. rar

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