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Uşak ve Denizli'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uşak ve Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Uşak ve Denizli'yi kapsayan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 139 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 3 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 8 bin 585 TL para ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) - Uşak ve Denizli'yi kapsayan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 139 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 3 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 8 bin 585 TL para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından edinilen istihbarat doğrultusunda Uşak ve Denizli'yi kapsayan uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda önceden belirlenen 6 farklı adrese baskın yapıldı. Yapılan Baskında 139 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 3 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 8 bin 585 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda önceden hedeflenen 5 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - UŞAK

Uşak ve Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Uşak ve Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Uşak ve Denizli'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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