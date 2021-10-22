Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberler: Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 28 gram metamfetamin, 95 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.