Uşak'ta sulama kanalına düşen kedi yavrusunu jandarma kurtardı - Haberler
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Uşak'ta sulama kanalına düşen kedi yavrusunu jandarma kurtardı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta sulama kanalına düşen kedi yavrusunu jandarma kurtardı

Uşak'ta sulama kanalına düşen kedi yavrusu jandarma ekiplerince kurtarıldı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta sulama kanalına düşen kedi yavrusu jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Bozkuş yakınlarında devriye faaliyeti yürüten İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi görevlileri, sulama kanalına bir kedinin düştüğü fark etti.

Sulama kanalındaki kedi yavrusu ekipler tarafından çıkartıldı.

Kedi, sağlık kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.

Uşak'ta sulama kanalına düşen kedi yavrusunu jandarma kurtardı

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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