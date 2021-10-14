Uşak'ta otobüsün midibüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta otobüsün midibüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Uşak'ta otobüsün midibüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde yolcu taşıyan otobüsün midibüse arkadan çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde yolcu taşıyan otobüsün midibüse arkadan çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Uşak- İzmir kara yolunda Gaziantep'ten İzmir'e giden M.A. idaresindeki 27 BEN 95 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde giden Banaz-Uşak arası yolcu taşıyan R.B. yönetimindeki 64 Y 2006 plakalı midibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle midibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri
TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

 Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı

Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala konuştu: Şaka yapıyor sandım ama kan vardı

 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist yakalandı

Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay
Magazin İdo Tatlıses Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uşak'ta otobüsün midibüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 09:17:49. #1.11#