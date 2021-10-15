Uşak'ta okul kantinleri denetlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta okul kantinleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Uşak'ta okul kantinleri denetlendi Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde eğitim veren okullarda kantin denetimlerine başladı.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta okul kantinleri denetlendi

UŞAK - Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde eğitim veren okullarda kantin denetimlerine başladı.

Eğitim ve öğretimin yüz yüze başlamasıyla kantinler de kapılarını açtı. Uşak Belediyesi'ne bağlı ekipler bugün itibariyle kent merkezindeki ilk, orta ve lise kademelerindeki eğitim kurumlarının kantinlerinde denetimlere başladı. Kullanılan gıdaların saklama koşulları, ruhsat, genel hijyen kurallarına uygunluk ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolü Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirildi. Uşak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halkın sağlığı ve huzuru için yapılan denetimlerin aralıksız olarak sürdüreceği, kent genelindeki tüm kantinlerin denetleneceği paylaşıldı. Ayrıca kurallara uyan tüm işletmecilere teşekkür edildi.

Uşak'ta okul kantinleri denetlendi

Uşak'ta okul kantinleri denetlendi

Uşak'ta okul kantinleri denetlendi

Uşak'ta okul kantinleri denetlendi
İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Binali Yıldırım İsmet Uçma
Magazin Tamer Karadağlı Müge Anlı
Spor Hamit Altıntop Mesut Özil
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uşak'ta okul kantinleri denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 12:57:27. #1.13#