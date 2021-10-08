Uşak'ta kahvehanede kumar oynayan kişilere para cezası verildi - Haberler
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Uşak'ta kahvehanede kumar oynayan kişilere para cezası verildi

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta kahvehanede kumar oynayan kişilere para cezası verildi

Uşak'ta kahvehanede kumar oynadıkları ve içki içtikleri tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta kahvehanede kumar oynadıkları ve içki içtikleri tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

Devriye faaliyetlerini yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bozkuş köyünde gece saatlerinde bir kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, kahvehanede 4 kişinin kumar oynadığını ve içki içtiklerini belirledi.

Ekipler, kişi başı 1336 lira olmak üzere 4 kişiye toplamda 5 bin 344 lira para cezası uyguladı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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