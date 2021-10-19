Uşak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Uşak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Uşak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde husumetli olduğu öne sürülen iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde husumetli olduğu öne sürülen iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Yazıtepe Köyü'nde aynı aileden B.G, K.G, T.G, B.G. ile husumetli oldukları ileri sürülen aileden İ.Y. arasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü..

Kavgayı gören İ.Y'nin oğlu Ö.Y'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu B.G, K.G, T.G. ve B.G. çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Av tüfeğiyle yaralanan 4 kişi ile darp sonucu yaralanan İ.Y, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ö.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri
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