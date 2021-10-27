Uşak'ta ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi yakalandı
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Uşak'ta motorlu taşıtlar ehliyet sınavına giren bir kişinin üzerinde sesli ve görüntülü kopya düzeneği ele geçirildi.
UŞAK (AA) - Uşak'ta motorlu taşıtlar ehliyet sınavına giren bir kişinin üzerinde sesli ve görüntülü kopya düzeneği ele geçirildi.
Uşak Halk Eğitim Merkezinde yapılan sınava giren bir kişinin üzerine gizlediği sesli ve görüntülü düzenekle kopya çektiği tespit edildi.
Sınavı iptal edilen şüpheli hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapılarak, düzeneğe el kondu.
AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri
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