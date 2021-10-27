Uşak'ta ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi yakalandı

AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Uşak'ta ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi yakalandı

Uşak'ta motorlu taşıtlar ehliyet sınavına giren bir kişinin üzerinde sesli ve görüntülü kopya düzeneği ele geçirildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta motorlu taşıtlar ehliyet sınavına giren bir kişinin üzerinde sesli ve görüntülü kopya düzeneği ele geçirildi.

Uşak Halk Eğitim Merkezinde yapılan sınava giren bir kişinin üzerine gizlediği sesli ve görüntülü düzenekle kopya çektiği tespit edildi.

Sınavı iptal edilen şüpheli hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapılarak, düzeneğe el kondu.

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title