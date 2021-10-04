Uşak'ta, Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi

UŞAK (AA) - Uşak'ta, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Tiritoğlu Parkı'nda düzenlenen programda Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve polis ekipleri, İsmet Paşa Caddesi'nde sokak hayvanları için oluşturulan yiyecek kaplarına mama bıraktı.

Güvercinlerin gökyüzüne bırakılmasının ardından protokol üyeleri, Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı'nda düzenlenen programa geçti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, burada yaptığı konuşmada, hayvanların korunması için çalışan herkese teşekkür etti.

Tüm canlılara karşı merhametli davranılması gerektiğini dile getiren Kocabıyık, "Bize emanet edilen her bir cana karşı taşıdığımız sorumluluk ve merhamet, insan oluşumuzun temel gerekliliğidir. Çünkü insanın özü, sevgi ve merhamettir. Kültürümüzde ve inancımızda da merhamet, hoşgörü ve saygı her zaman ön planda olmuştur ve en önemli değerlerimizdendir." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise belediye olarak sokak hayvanları için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Barınakta sokak hayvanlarının her türlü bakımlarının yapıldığını kaydeden Çakın, şöyle konuştu:

"Ambulans niteliğindeki Sokak Canlıları Acil Müdahale Aracı hizmete girdi. Yem ve su odakları ile kulübelerimiz şehrimizde birçok noktada yerini aldı. Yine belediyemiz bünyesinde yaralı hayvanlarımızın tedavilerini gerçekleştiriyor ve daha sonra doğala onları yeniden buluşturuyoruz. Barınağımızda bulunan kedi ve köpek gibi sokak canlılarımız sıcak bir yuvayla buluşsun arzusuyla, ücretsiz olarak sahiplendiriyoruz. Çevre temizlik faaliyetleri ve bilinçlendirme çalışmalarımız da kesintisiz sürüyor. Bizler birçok konuda yerelde çalışma yaparken hükümetimiz de birçok kanun ve düzenlemeleri sokak canlılarımız için devreye sokuyor."

Konuşmaların ardından programa katılan protokol üyeleriyle öğrenciler, barınaktaki hayvanlara mama verdi.

Programlara, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da katıldı.