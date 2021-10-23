Uşak'ta cips paketlerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Uşak'ta cips paketlerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta cips paketlerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Uşak'ta durdurulan bir otomobilde cips paketlerinin içine gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta durdurulan bir otomobilde cips paketlerinin içine gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, ağzı kapalı cips paketlerinin içerisine poşetlenerek gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki C.O. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Uşak'ta cips paketlerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Uşak'ta cips paketlerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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