Uşak'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir evde çıkan yangında müstakil bir ev, büyük çaplı hasar gördü.
UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir evde çıkan yangında müstakil bir ev, büyük çaplı hasar gördü.
Günkaya köyünde H.H.B'ye ait müstakil bir evin mutfak kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede evin büyük bölümünü saran alevler, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri