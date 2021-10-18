Bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

UŞAK (AA) - Uşak'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Altıncı Çevre Sokak'taki iki katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Evde yaşayan E.O. (75) ve torunlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin çatısını saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, evde hasara neden oldu.