Bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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Bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

UŞAK (AA) - Uşak'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Altıncı Çevre Sokak'taki iki katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Evde yaşayan E.O. (75) ve torunlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin çatısını saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, evde hasara neden oldu.

Bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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