Uşak'ta bin 876 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Haberler
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Uşak'ta bin 876 araç sürücüsüne para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uşak'ta bin 876 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 876 sürücüye idari para cezası uygularken 45 aracı da trafikten men etti.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 876 sürücüye idari para cezası uygularken 45 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 8 bin 882 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 876 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 45 araç da trafikten men edildi. - UŞAK

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Haber: Uşak'ta bin 876 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Haberler
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