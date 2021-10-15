Uşak'ta aranan 43 kişi yakalandı
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-15 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.
UŞAK (AA) - Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8- 15 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 43 şüpheliden 30'u işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 13'ü de serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri