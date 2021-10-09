Uşak'ta aranan 42 kişi yakalandı
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararları bulunan 42 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 30'u işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 12'si serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri