Uşak'ta protokol üyelerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

UŞAK (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş kutlama mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılını coşkuyla kutlamanın onuru ve gururunun yaşandığını söyledi.

Milli birlik ve beraberlik şuuruyla Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe, güvenle ve daha güçlü şekilde ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını aktaran Kocabıyık, "Bugün 98. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en değerli emanet olarak her geçen gün yükselmektedir ve yükselmeye devam edecektir. Milli Mücadelede canlarını hiçe sayarak vatanımızı, bayrağımızı ve istiklalimizi bize kazandıran kahramanlarımızın aziz hatıraları sonsuza kadar yaşatılacaktır. Cumhuriyetimizin mevcudiyetini korumak için bütün gücümüzle çalışırken vatanımızın ve milletimizin refahı adına hedeflediğimiz değerlerden gözlerimizi bir an olsun ayırmayacağız." dedi.

Türk milletinin verdiği kurtuluş mücadelesinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetle taçlandığını dile getiren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal Mücadelesindeki başarımızı nasıl birlik ve beraberliğimize borçluysak bugün ve yarın da önümüze çıkan ve çıkabilecek her türlü engel karşısındaki en büyük dayanağımız bu duygudur. Mukaddes vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin taçlanmasıyla kurulan Cumhuriyetimizin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığı belirtti.

Tarihi boyunca her türlü zorluğun üstesinden gelen Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde vatanına ve bayrağına sahip çıkmaya devam edeceğini söyleyen Savaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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