Uruguay 'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın iade talebini kabul etti (2)

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçluların iadesi talebini kabul eden Uruguay adli makamlarının Çiftlik Bank yöneticilerinden Fatih Aydın'ı Türkiye'ye iade edeceği öğrenildi. 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın geçtiğimiz temmuz ayından beri Uruguay'da tutuklu bulunuyordu.

4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın firari ağabeyi sanık Fatih Aydın geçtiğimiz temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçluların iadesi talebine Uruguay adli makamlarının ilk kez cevap verdiği ve Başsavcılığın talebini kabul ettiği öğrenildi. Fatih Aydın'ın teslim alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığı ve Aydın'ın Türkiye'ye giriş yapacağı andan itibaren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek 4 gün gözaltında kalacağı bilgisi edinildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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