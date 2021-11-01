Uruguay 'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın iade talebini kabul etti (2) - Haberler
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Uruguay 'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın iade talebini kabul etti (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uruguay 'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın iade talebini kabul etti (2)

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçluların iadesi talebini kabul eden Uruguay adli makamlarının Çiftlik Bank yöneticilerinden Fatih Aydın'ı Türkiye'ye iade edeceği öğrenildi.

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçluların iadesi talebini kabul eden Uruguay adli makamlarının Çiftlik Bank yöneticilerinden Fatih Aydın'ı Türkiye'ye iade edeceği öğrenildi. 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın geçtiğimiz temmuz ayından beri Uruguay'da tutuklu bulunuyordu.

4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın firari ağabeyi sanık Fatih Aydın geçtiğimiz temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçluların iadesi talebine Uruguay adli makamlarının ilk kez cevap verdiği ve Başsavcılığın talebini kabul ettiği öğrenildi. Fatih Aydın'ın teslim alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığı ve Aydın'ın Türkiye'ye giriş yapacağı andan itibaren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek 4 gün gözaltında kalacağı bilgisi edinildi.

77 BİN 868 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında iki ayrı soruşturmada toplam 3 bin 802 kişi şikayetçi olmuş, hazırlanan iddianamelerde 18 sanığın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" toplamda 23 bin 364'er yıldan 77 bin 868'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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