Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'in Urla ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zeytinler Kavşağı civarındaki iki noktada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 dozer ile müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri