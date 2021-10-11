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Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinler Kavşağı civarındaki iki noktada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 dozer ile müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
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