Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinler Kavşağı civarındaki iki noktada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 dozer ile müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.