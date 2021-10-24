Üretici Kadınlar Pazarı'na kadınlardan destek

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te her hafta kurulan Üretici Kadınlar Pazarı'nda satış yapan üreticiler, Bilecik Anadolu Kadınları Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından ziyaret edildi.

Bilecik Anadolu Kadınları Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Nurcan Özçakır ve beraberindeki dernek üyesi kadınlar, birtakım ziyaretler yapmak üzere Bilecik'e geldi. Heyet ilk olarak Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Burada kadınların üretimdeki öneminden bahseden Özçakır, "Kadınların üretime ve ekonomiye katkı sağlamaları amacıyla girişimci olarak sosyal ve ekonomik anlamda daha katılımcı olmalarına dair birlikte yapabilecekleri çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını, ilerleyen zamanlarda Bozüyük'te girişimci kadınlar ile bir araya gelerek kadın kooperatifi kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan Özçakır, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nesrin Erdinç ve yönetim kuruluna göstermiş olduğu samimi ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ardından Başkan Nurcan Özçakır, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'i ziyaret etti ve ikili Bilecik Kent Konseyi destekli Üretici Kadınlar Pazarı'na geçti. Özçakır ve yönetim kurulu üyeleri pazarda tezgah açan kadınlarla sohbet ederek, "Kadınlarımızın ürettiği el emeklerini ve tarım gıda ürünlerini sergilediği pazarda, yaşadıkları sıkıntıları dinleyerek, zor şartlarda aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gösterdikleri çabaları için takdir ettik ve bu anlamda kadınlarımıza daha çok destek olmak gerekir" dedi. - BİLECİK