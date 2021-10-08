Üretici Arıcıya Kovan Desteği! Sivas'ın Hafik ilçesinde arıcılık gelişiyor!

SİVAS (Haberler.com) - Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Tozanlı Vadisinde organik bal üretimi, her yıl artarak devam etmekte. 'Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' projesi kapsamında arıcılara kovan desteği verilmektedir. Bu proje kapsamında üretim verimi artan arıcılar zengin bitki örtüsüne sahip arazi de tonlarca bal üretmeye başladı.

'ÜRETEN ÇİFTÇİ, GELİŞEN SİVAS'

Bölgede organik arıcılık yapan 60 orta ölçekli işletme var. Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' projesi kapsamında üreticiye kovan desteği verdi.

Arıcı Ali Yaşar uzun yıllar kovancılıkla geçiniyor. Geleneksel yollarla bal üreten Ali Yaşar aldığı kovan desteği ile birlikte bal üretimi yıllık bir tona çıktı. Ali Yaşar'ın açıklamaları; Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"İşimi severek yapıyorum. Kendi sepetlerimi kendim örüyorum. Yaklaşık 300 arıyla çalışıyorum. 1 tona yakın bal alıyorum. Bize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok güzel oldu. İşimize dört elle sarıldık. "

Kozanlı balının markalaşması için de çalışmalar sürüyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.