Üreten Kadınlar Akademisi Projesi İç Tefrişat Mal Alımı - Haberler
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Üreten Kadınlar Akademisi Projesi İç Tefrişat Mal Alımı

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Üreten Kadınlar Akademisi Projesi İç Tefrişat Mal Alımı

Üreten Kadınlar Akademisi Projesi İç Tefrişat Mal AlımıSivas Üreten Kadınlar Akademisi Projesi İç Tefrişat Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Üreten Kadınlar Akademisi Projesi İç Tefrişat Mal AlımıSivas Üreten Kadınlar Akademisi Projesi İç Tefrişat Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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