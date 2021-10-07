ÜRDÜNLÜ İŞ İNSANINDAN ZORLA 500 BİN DOLAR ALMAK İSTEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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ÜRDÜNLÜ İŞ İNSANINDAN ZORLA 500 BİN DOLAR ALMAK İSTEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtıp, ölümle tehdit ettikleri Ürdünlü iş insanı R.A.H.'dan 500 bin dolar isteyen 3 şüpheli, seri numaraları alınmış dolarlarla suçüstü yakalandı.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtıp, ölümle tehdit ettikleri Ürdünlü iş insanı R.A.H.'dan 500 bin Dolar isteyen 3 şüpheli, seri numaraları alınmış dolarlarla suçüstü yakalandı.

Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden Ürdünlü iş insanı R.A.H., Konyaaltı ilçesinde yaşadığı siteye gelen ve polis olduğunu belirten iki kişinin, kendisinden 500 bin dolar istediğini söyledi. R.A.H., kendisine tabanca gösteren 2 kişinin, haber beklemesini söyleyerek ayrıldıklarını söyledi. Antalya'ya iki yıl önce taşındığını ifade eden R.A.H., borsa işi ile uğraştığını, yaklaşık 1,5 yıl önce amcası K.A.H.'nin kendisini telefonla arayarak 16 milyon dolar borcu olduğunu, vermezse kendisinin kaçırılacağını söylediğini belirterek, bu olaydan sonra tanımadığı kişilerce tehdit edildiğini kaydetti.

İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlileri, şüphelilerin B.İ. ve D.T. olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının 'suçüstü' yapılması talimatıyla şüphelilerin R.A.H. ile tekrar iletişime geçmesi beklendi. Şüphelilerin araması üzerine site içerisindeki kafeterya buluşma adresi olarak verildi. Seri numaraları alınmış dolarları buluşma noktasında teslim alan İ.A., kafeterya çalışanı gibi davranan Gasp Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. İ.A.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda diğer şüpheliler B.İ. ve D.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin poliste verdikleri ifadesinde suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Şüpheliler, olayda kullanılan tabancanın ise oyuncak olduğunu, olaydan sonra çöp tenekesine attıklarını iddia etti.

3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÜRDÜNLÜ İŞ İNSANINDAN ZORLA 500 BİN DOLAR ALMAK İSTEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ÜRDÜNLÜ İŞ İNSANINDAN ZORLA 500 BİN DOLAR ALMAK İSTEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ÜRDÜNLÜ İŞ İNSANINDAN ZORLA 500 BİN DOLAR ALMAK İSTEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ÜRDÜNLÜ İŞ İNSANINDAN ZORLA 500 BİN DOLAR ALMAK İSTEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÜRDÜNLÜ İŞ İNSANINDAN ZORLA 500 BİN DOLAR ALMAK İSTEYEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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