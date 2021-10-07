Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Ayman Almuflih'ten Türkiye'deki Engelli Bakım Kuruluşlarına Ziyaret - Haberler
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Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Ayman Almuflih'ten Türkiye'deki Engelli Bakım Kuruluşlarına Ziyaret

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Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Ayman Almuflih'ten Türkiye'deki Engelli Bakım Kuruluşlarına Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Ayman Almuflih'i Bakanlık'ta ağırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Ayman Almuflih'i Bakanlık'ta ağırladı. Bakanımız Derya Yanık, Türkiye'nin engelli ve özel ihtiyaç sahibi kişilere sağladığı hizmetler konusundaki tecrübelerini Bakan Almuflih ile paylaştı.

Bakanımız Derya Yanık ile yaptığı görüşmenin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ile bir araya gelen Bakan Almuflih, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Merkezdeki resim atölyesi, sabun atölyesi gibi iş ve meşguliyet atölyelerini gezen Almuflih, Genel Müdür Koç'tan sunulan hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Özel bir bakım merkezine de ziyaret gerçekleştirilen Almuflih ve beraberindeki heyete Genel Müdür Koç, sunulan hizmetler ve Bakanlık ile özel bakım merkezleri arasındaki ilişkilere dair bilgi paylaşımında bulundu. Koç, engellilerin istihdamı ve engellilere sunulan hizmetler kapsamında kontrol mekanizmaları, teşvik ve yaptırımlara ilişkin soruları cevapladı.

Almuflih ise Ürdün'deki bakım merkezleri ve sosyal hizmetlere dair örnekleri aktararak, ülkelerinde daha iyi hizmet sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

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Haber: Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Ayman Almuflih'ten Türkiye'deki Engelli Bakım Kuruluşlarına Ziyaret - Haberler
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