Ürdün ordusu Suriye'den ülkesine uyuşturucu taşıyan İHA'yı düşürdüğünü duyurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürdün ordusu Suriye'den ülkesine uyuşturucu taşıyan İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

AA / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün ordusu Suriye'den ülkesine uyuşturucu taşıyan İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Ürdün ordusu, Suriye'den İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ülkeye uyuşturucu madde kaçırma girişiminin engellendiğini açıkladı.

Ürdün ordusu, Suriye'den İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ülkeye uyuşturucu madde kaçırma girişiminin engellendiğini açıkladı.

Ordunun internet sitesinden yapılan açıklamada engelleme işleminin, ülkenin doğusundaki askeri birliklerce gerçekleştirildiği bildirildi.

Suriye'den Ürdün topraklarına gelen bir İHA'nın takip sistemiyle izlendiği ve düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İHA'nın düşürüldüğü bölgeye çok sayıda askerin intikal ettiği ve arama yapıldıktan sonra yüklü miktarda uyuşturucu maddenin bulunduğu kaydedildi.

AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri
ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

 YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı

YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı

 Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü

Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title