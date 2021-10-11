Ürdün hükümetinde dördüncü kez kabine revizyonuna gidildi
Ürdün'de Başbakan Bişr el-Hasavne hükümetinde revizyona gidilerek, 9 bakanlıkta değişiklik yapıldı.
Ürdün'de Başbakan Bişr el-Hasavne hükümetinde revizyona gidilerek, 9 bakanlıkta değişiklik yapıldı.
Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın kabinede yapılan yeni revizyonu onayladığı belirtildi.
Yatırım Bakanlığının yeniden aktif hale getirilerek hükümete dahil edildiği ve kabinede 8 yeni ismin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, Eğitim Bakanlığına Vecih Musa Uveys, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığına Salih Ali el-Harabişe, Medya İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Faysal Yusuf eş-Şebul, Kültür Bakanlığına Hayfa Yusuf en-Neccar, Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Vefa Said Beni Mustafa, Çevre Bakanlığına Muaviye Halid er-Radayide, Yatırım Bakanlığına Hayri Yasir Amr ve Çalışma Bakanlığına Nayif Zekeriya Nayif İstitiye'nin getirildiği aktarıldı.
Kabinedeki 8 yeni isme ek olarak, Çalışma Bakanı Yusuf Mahmud eş-Şimali'nin Sanayi Ticaret ve Kalkınma Bakanı olması yönünde karar alındı.
Son değişikliklerle Ekim 2020'de kurulan Hasavne hükümetinde dördüncü revizyon gerçekleştirildi. İlk revizyon 2 Aralık 2020'de, ikincisi 7 Mart'ta ve üçüncüsü de 29 Mart'ta yapılmıştı.
Yatırım Bakanlığının yeniden aktif hale getirilmesiyle de 31 olan bakanlık sayısı 32'ye yükseldi. Hasavne hükümetinde yapılan ikinci revizyonda, Yatırım Bakanlığı kaldırılmıştı.
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