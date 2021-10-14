Ürdün'den, Beyrut'taki olaylarla ilgili taraflara sükunet çağrısı
Ürdün yönetimi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan olaylardan endişe duyduğunu belirterek, taraflara sükunet çağrısı yaptı.
Ürdün yönetimi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan olaylardan endişe duyduğunu belirterek, taraflara sükunet çağrısı yaptı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yaşanan olaylardan endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, taraflara vatanın yüksek menfaatini önceleme, şiddetten uzak durma ve sükunet çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Ürdün'ün, güvenlik ve istikrarın desteklenmesi konusunda Lübnan'a her türlü desteği vereceği ifade edildi.
Ne olmuştu?
Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.
Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti.