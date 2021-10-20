Ürdün'deki İslami Çalışma Cephesi, Mevlit Kandili programına izin verilmemesine tepki gösterdi

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan?) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP), başkent Amman'daki Antik Roma Tiyatrosu'nda Mevlit Kandili dolayısıyla program yapma taleplerinin reddedildiğini bildirdi.

İÇCP Sözcüsü Sabit el-Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin, Amman'daki Antik Roma Tiyatrosu'nda Mevlit Kandili programı yapmak için 10 gün önce talepte bulunduğunu söyledi.

Resmi makamlardan taleplerine ret cevabı aldıklarını belirten Assaf, kararı, "karar alıcıların değerlere karşı oynadığı rolü ortaya çıkaran şüpheli bir adım" şeklinde değerlendirerek, diğer yandan, Batılılaşmanın ve çılgın partilerin yaygınlaştığını dile getirdi.

Assaf, değerleri etkileyen bu davranışlardan endişe duyulduğunu ifade etti.

Talep, yetkili makam İçişleri Bakanlığı'na iletilmedi

Öte yandan, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İÇCP'nin, Antik Roma Tiyatrosu'nda yapılmasını istediği talebi için Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu belirtildi.

Partinin, konuyla ilgili yetkili mercinin İçişleri Bakanlığı olduğunu bilmesine rağmen bu yönde adım attığı kaydedilen açıklamada, kandil vesilesiyle yapılan programların camilerde ve Ürdünlülerin zamanla yapılmasına alışık olduğu yerlerde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, partinin talebinin, zamanlamasının, yapılması istenen yerin ve yetkili mercinin es geçilmesinin, "siyasi çağrışımları olduğu ve gerekçelendirilemeyen çelişkileri bulunduğu" kaydedildi.

Partinin bu talebinin, bazı medya ve sosyal medya platformları üzerinden yayınlanmasının bakanlığı "şaşırttığı"; bu yapılanın, siyasi partiler ve devlet kurumları arasındaki iletişimi yansıtmadığı ifade edildi.