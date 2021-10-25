Ürdün'de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı - Haberler
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Ürdün'de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ürdün'ün Mafrak kentinde kontrolden çıkan aracın Al-Hisbah pazar alanına dalması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ürdün'ün Mafrak kentinde kontrolden çıkan aracın Al-Hisbah pazar alanına dalması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ürdün'ün kuzeydoğusundaki Mafrak kentinde yer alan Al-Hisbah pazar yerinde arabasının kontrolünü kaybeden kadın sürücü, pazar yerini birbirine kattı. Hızla pazar yerine dalan araç, vatandaşlara ve pazar tezgahlarına çarparak, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Ürdün Emniyet Müdürlüğü Medya Sözcüsü Amer Al-Sartavi yaptığı açıklamada, yaralının kentte yer alan King Talal Hastanesi'ne kaldırıldığını ve durumunun orta düzeyde olduğunu ifade etti. Yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, araç sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise pazar alanında aracının kontrolünü kaybeden kadının birden fazla kişiyle çarparak, pazar tezgahlarını altına aldığı görüldü.

(Muhammed Rabah/İHA)

Ürdün'de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı

Ürdün'de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı
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