Ürdün bölgenin istikrarı için Katar'la yakın ilişkileri devam ettirmek istiyor - Haberler
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Ürdün bölgenin istikrarı için Katar'la yakın ilişkileri devam ettirmek istiyor

AA / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel
Ürdün bölgenin istikrarı için Katar'la yakın ilişkileri devam ettirmek istiyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgesel istikrarın desteklenmesi için Katar'la güçlü ilişkileri devam ettirmek istediklerini belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgesel istikrarın desteklenmesi için Katar'la güçlü ilişkileri devam ettirmek istediklerini belirtti.

Kral Abdullah, Katar'a gerçekleştirdiği 2 günlük resmi ziyaretin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Katar'daki görüşmelerini "iki ülke arasındaki derin kardeşlik ilişkilerinin bir yansıması" olarak niteleyen Kral Abdullah, "Kardeş Katar'ı ziyaret etmekten ve değerli kardeşim Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmekten mutluluk duydum." ifadesini kullandı.

Ürdün Kralı, bölgede istikrarın desteklenmesi ve İslam dünyasının sorunlarına hizmet etmek için Katar'la yakın ilişkileri sürdürmek istediklerini aktardı.

Katar Emiri Şeyh Temim de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kral 2. Abdullah ve beraberindeki heyetle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şeyh Temim, görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel gelişmeler ile bölgede güven ve istikrarın desteklenmesi için yapılması gerekenleri ele aldıklarını ifade etti.

Kral 2. Abdullah, 2013'ten bu yana Doha'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Ürdün, 2017'deki Körfez krizi sırasında Katar'la diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü. İlişkiler, tarafların 2019'da karşılıklı diplomatik kanalları tekrar açması ve Katar'ın Ürdün'e 500 milyon dolarlık yardım yapmasının ardından kapsamlı bir düzelmeye tanık olmuştu.

AA / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ürdün bölgenin istikrarı için Katar'la yakın ilişkileri devam ettirmek istiyor - Haberler
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