UPS Havayolları İstanbul Havalimanı'na İlk Seferini Gerçekleştirdi

İSTANBUL (Habermetre) - UPS Havayolları, Türkiye'nin ihracatını dünyaya taşımak için haftanın 6 günü İstanbul-Köln arasında yapacağı seferlerin ilkini İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdi.

Programın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da katıldı. UPS'nin seferinin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Sayan, "Bu hizmetin Türkiye ihracatı için önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Haftanın 6 günü gerçekleşecek uçuşlarla ülkemizin güçlü havacılık ağına UPS uçuşlarının da daha da güç katacağına inanıyorum" dedi.

Posta hizmetlerinin her geçen gün daha da önem kazandığına dikkat çeken Sayan, "Posta hizmetleri, hem e-ticaretin son yıllardaki gelişimi hem de Kovid-19'un etkisiyle birlikte her geçen gün daha da önem kazandı. Ülkemizde bugün yetkilendirilmiş 38 posta hizmet sağlayıcısı faaliyet gösteriyor. E-ticaret gelirlerine baktığımızda 2019 ile 2020'yi karşılaştırdığımız zaman yüzde 66 ülkemizde e-ticaret gelirleri artmış durumda. E-ticaret hacminin yüzde 68 oranında artarak, gene 2, 29 milyar adete ulaştığı, e-ticaretin en önemli tamamlayıcısı olan posta sektörünün 2019 yılında yaklaşık 8 milyar Türk lirası bir gelire sahipken 2020 yılında yaklaşık 11 milyar liralık bir pazara dönüştüğünü hep birlikte gözlemliyoruz. 2025 yılına kadar da Türkiye'de hava yolu trafiğinin her yıl ortalama 5. 2 büyüyeceği öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da gelişmelerin sektör açısından çok olumlu olduğunu dile getirdi. Karagözolğu, "Bizler de ülkemiz posta sektörünün daha da büyümesini hedeflerken, hem ticari hem de bireysel son kullanıcıları güçlendirmek adına onların hak ve menfaatlerini koruyacak ve sektörün belirli bir düzen içerisinde sürdürülebilirliği adına düzenlemeler yapıyoruz. Kullanıcıların posta hizmetlerinden etkin, hızlı ve makul fiyatlarla faydalanabilmesi temel amaçlarımız arasında yer alıyor. Aynı zamanda değişen koşullara göre hizmet sağlayıcıların işlerini kolaylaştırma adına da düzenlemelerimiz ile onların yollarını açıyoruz. Salgın dönemimin daha başında uygulamaya başladığımız teslimatta TC kimlik numarası alınmadan müşteri ile telefon ile irtibat kurulmak suretiyle teslimat, alternatif teslimat yöntemleri gibi konular da düzenlemelerimiz ile hizmet sağlayıcılarımızın işlemlerini kolaylıkla ve güvenle yapmalarına imkan sağlıyoruz" diye konuştu.

UPS Havayolları'na ait Boeing 757 tipi uçağın UPS Türkiye ihracat operasyonlarına dahil olacak. Haftanın 6 günü İstanbul-Köln arası sefer yapacak uçak ile Türkiye'deki UPS müşterileri kısalan teslimat sürelerinin avantajlarından yararlanabilecek.

