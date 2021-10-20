ÜNYE YÖREX'E DAMGASINI VURDU

ÜNYE, ORDU (Habermetre) - Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların bulunduğu yöresel ürün fuarına Ünye'den de katılım sağlanırken Ünye Belediyesi öncülüğünde Ünye Ticaret ve Sanayi Odası(ÜTSO), Ünye Ticaret Borsası (ÜTBO) ve Ünye Ziraat Odası işbirliği ile kurulan stantta Ünye'ye özgü yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Ünye Standı İlgi Çekiyor

20-24 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen yöresel ürünler fuarına ilgi oldukça fazla olurken fuarı ziyaret edenler arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanları ve çok sayıda bürokratta yer aldı.

Bu yıl 11. 'si düzenlenen fuarda yöresel ürünlerin hem Türkiye'de hem de Uluslararası pazarda tanıtımı yapılıyor. Ünye Belediyesi, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası ve Ünye Ziraat Odası fuarda Ünye'de üretilen yöresel ürünlerin tanıtımını yapıyor.

Başkan Tavlı, "Ünyemizi ve Yöresel Ürünlerimizi Tanıtıyoruz"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "YÖREX fuarındayız. Ünye'mizin yöresel ürünlerinin ülkemiz başta olmak üzere uluslararası pazarlarda tanıtımı ve yerel ekonomimize kazandırılması adına Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ve Ziraat Odamız işbirliği ile YÖREX Yöresel Ürünler fuarına katıldık. Hem ilçemizin hem de bölgemizde yetişen yöresel ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması anlamında önemli bir organizasyon. Ünye'miz için faydalı sonuçları olacağına inanıyorum. Ortaya koyduğumuz projelerle kentimize değer katmaya devam ediyoruz" dedi.