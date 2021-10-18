Unvan Değişikliği Sınav Giriş Belgesi

?T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı için sınav giriş merkezlerinin de yer aldığı Aday Giriş Belgeleri https://aday. ankara. edu. tr adresinden adayların erişimine açılmıştır. Belgelerin nasıl alınabileceğine dair bilgi Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından yayınlanan Sınav Uygulama Kılavuzunda mevcuttur.

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