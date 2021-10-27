Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Konuk Ettik 27.10.2021

Prof. Dr. İlber Ortaylı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Üniversitemizin 25. yılı kapsamında mensuplarımızla bir araya geldi.

Mühendislik Fakültesi Fuayesinde 25 Ekim 2021 Pazartesi günü gerçekleşen konferansta Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından "Cumhuriyetin İlk Yüzyılı" konusu işlendi.

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen konferansa, Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, Mütevelli Heyet Üyemiz Zerlin Zaim, fakülte dekanlarımız, akademisyenlerimiz, çok sayıda öğrencimiz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın okul ve çalışma arkadaşları katıldı.

Cumhuriyetin Kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede, yapılan kahramanlıklara ve günümüz politikalarına değinen Ortaylı "Eğitimin Cumhuriyet'in korunması ve sürdürülebilirliği konusunda ne kadar önemi olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ve Üniversitenin 25. Yılı kutlamalarının bir araya gelmesi vesilesiyle gençlere önemli mesajlar veren Ortaylı, konferansını "Cumhuriyet'in ve aydınlanmanın bekçileri, yarınlarımız sizsiniz" mesajıyla bitirdi.

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Prof. Dr. Ortaylı'ya hediye ve Ortaylı adına dikilen Tema Vakfı Fidan Bağışı Sertifikasını takdim etti.

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