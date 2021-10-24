Ünlü modacıdan dipliner önerileri

Dalmış Klinik yetkilisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, makyaj ürünlerinin kadınlar için vazgeçilmez olduğunu belirterek, dipliner kullanımı hakkında önemli ipuçları verdi.

Diplinerın neredeyse bütün kadınların günlük yaşantıda dahi kullandığı bir makyaj ürünü olduğunu ifade eden ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, diplinerın kirpik diplerine sürülen, gözlere farklılık katan çok güzel bir göz makyajı olduğunu söyledi. Dalmış, "Fakat bazı kadınlar dipliner kullanımı konusunda doğru işlemler yapmamaktadırlar. Dalmış Klinik olarak bazı ipuçları vermek istiyoruz. Bu konuyu dikkate alırsanız siz de etkili bir dipliner uygulaması yapabilirsiniz. Dipliner her ne kadar kolay bir uygulama gibi gözükse de bazen hatalı çizimler yapılabiliyor. Öncelikle dipliner kutusunu iyice bir çalkalayarak ürünü aktif hale getirmek gerekir. Etkili bir dipline işlemi için bu önemli bir detaydır. Daha sonra göz pınarı hizasına gelecek şekilde bir çizgi çizmek gerekir. Bu çizginin net olması gerekmektedir. Net bir çizgi çizemeyen kadınların göz bitiminden başlayıp göz pınarlarına doğru kısa çizgiler çizip sonrasında birleştirme işlemi yapması da doğru bir sonuç verecektir. Bazı kişiler eyeliner ile dipliner ürünlerini karıştırmaktadır. Eyeliner makyaj ürününün ucu yumuşaktır. Dipliner ise ser bir uca sahiptir ve bu sayede kullanımı daha kolaydır. Eyeliner fırçası uzundur ve kontrol edilmesi güçtür. Dipliner fırçası ise kısa ve keçedir. Bu sayede rahatlıkla kontrol edilebilir" dedi. - ELAZIĞ

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