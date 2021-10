BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi, yüz yüze eğitim ve öğretimin başlamasının ardından yeniden üniversiteye gelen öğrencilere yönelik 'Üniversitene Hoş geldin Şöleni' düzenledi. Organizasyona Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Birlik Vakfı destek verdi.

'Üniversitene Hoş geldin Şöleni', öğrencilerin yoğun katılımıyla BUÜ Görükle Kampüsü'nde başladı. ­20-21 Ekim tarihleri arasında düzenlen şölen, öğrencilerin büyük ilgisi üzerine bir gün daha uzatıldı. Programın açılış törenine katılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar ve davetliler alanda kurulan öğrenci stantlarını ziyaret etti.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitedeki imkanları her geçen gün iyileştirdiklerini vurguladı. Üniversitelerin içinde bulunduğu şehirle bir bütün olduğunu anlatan Kılavuz, "Öğrencilerimiz; tarihi, kültürel ve sosyal anlamda gelebilecekleri en iyi şehirlerden birine geldiler. Eğitim-öğretim imkanları konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Kampüs olarak da her geçen gün iyileşen şartlar ve cıvıl cıvıl bir ortam bulacaklar. Bunun yanı sıra Bursa, şehrimize gelen öğrenciler için her anlamda büyük bir fırsattır. Burada bulunduğunuz süre içerisinde şehri gezin. Her bölgesinde bir tarih ile karşılaşacaksınız. Emin olun, eğitim süreniz tamamlandığında bu şehirden ayrılmak sizlere zor gelecek" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yanı sıra gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin her zaman yanlarında olacağını belirtti. Kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu ve bundan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Aktaş, şölenin öğrencilerin sosyalleşmesi adına önemli olduğunu dile getirdi. İki gün planlanan etkinliğin bir gün daha uzatıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Gençlerin her zaman büyük düşünmesi gerekir. Bursa çok özel bir şehir. Bu şehirden istifade edin. Üniversite toplulukları bizden etkinlik, program istesin. Destek olmaya hazırız. Sizler için neler yapabiliriz diye yeni projelere kafa yoruyoruz. Öğrenciler bizler için kıymetli ve değerli" dedi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar da, iki yıl aradan sonra tekrar okullarına kavuşan öğrencilerin heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve beraberindekiler, öğrenci toplulukları ve kurumların stantlarını gezerek gençlerle sohbet etti. 20 Ekim'de başlayan şenlik, 22 Ekim'de son bulacak.

