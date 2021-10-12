Üniversitemizin Ev Sahipliğinde Parazitoloji Kongresi Başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversitemizin Ev Sahipliğinde Parazitoloji Kongresi Başladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Üniversitemizin Ev Sahipliğinde Parazitoloji Kongresi Başladı

Üniversitemizin Ev Sahipliğinde Parazitoloji Kongresi Başladı Üniversitemiz ev sahipliğinde Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası 22. Parazitoloji Kongresi, 11 Ekim 2021 tarihinde Didim Sosyal Tesisleri Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Üniversitemizin Ev Sahipliğinde Parazitoloji Kongresi Başladı Üniversitemiz ev sahipliğinde Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası 22. Parazitoloji Kongresi, 11 Ekim 2021 tarihinde Didim Sosyal Tesisleri Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Kongrenin açılışına; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özbel ve akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özbel, "Bilimsel programımızın gelişmesinde sizlerin katkısı çok büyük, gerek ülkemizde gerekse yurtdışında çeşitli konular üzerinde çalışan bilim insanlarının buluşma ortamı olan bu toplantıda, başta genç arkadaşlarımız için olmak üzere birçok fırsatın ve yeni proje olanaklarının bulunabileceği açık. Pandeminin ülkemizdeki seyrinin iyileşmesi, yaptığımız anket sonuçlarının bizim düşüncelerimizle paralel olması, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Osman Selçuk Aldemir'in desteğini belirtmesi ve diğer birçok camiada olduğu gibi bilim alanımızdaki insanların bir araya gelme isteğini sıkça dillendirilmesi nedenleriyle kongrenin yüz yüze yapılmasına karar verildi. BU güzel tesiste gerçekleştirdiğimiz kongrede emeği geçen herkese teşekkür ederim. " dedi.

Kongrenin içeriği hakkında bilgi veren ve geçmiş kongrelerden kesitleri katılımcılarla paylaşan Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özbel, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mucide Ak'a alanda gerçekleştirdiği çalışmalar ve alana katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bir parazitolog olarak böyle önemli bir kongreye evsahipliği yapmaktan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak büyük bi mutluluk duyduklarını belirterek "Üniversitemiz merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in adıyla kurulmuş 83 birimle hizmet veren Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biridir. Üniversitemiz, TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla tüm devlet ve vakıf üniversiteleri içinde 15. sırada yer almıştır. Bilimsel kongreler ve etkinlikler gücümüze güç katmaktadır. Özellikle ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğum parazitoloji camiasının burada bulunması bizlere büyük onur yaşatmaktadır. Bu bağlamda kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Yusuf Özbel ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. " dedi.

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel sunumlar ile devam eden kongre, 11-15 Ekim 2021 tarihinleri arasında 4 gün boyunca devame decek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Burak Sergen Tamer Karadağlı
Spor Ferdi Kadıoğlu Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üniversitemizin Ev Sahipliğinde Parazitoloji Kongresi Başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 18:02:46. #1.17#