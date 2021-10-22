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Üniversitemize Ek Yerleştirme ile 1300 Öğrenci Daha Yerleşti...

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Üniversitemize Ek Yerleştirme ile 1300 Öğrenci Daha Yerleşti...

Üniversitemize bağlı önlisans ve lisans düzeyinde eğitim veren bölüm ve programlara ÖSYM tarafından yapılan ek yerleştirmeler ile yaklaşık 1300 öğrenci daha yerleşti.

Üniversitemize bağlı önlisans ve lisans düzeyinde eğitim veren bölüm ve programlara ÖSYM tarafından yapılan ek yerleştirmeler ile yaklaşık 1300 öğrenci daha yerleşti.

İki kademe halinde yapılan ek yerleştirmelerde toplam 1190 ön lisans öğrencisi kayıt hakkı kazanırken, yaklaşık 110 kişi de lisans programlarına kayıt olma hakkı elde etti.

Ek yerleştirmelerle gelen yeni öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, öğrenim hayatında üstün başarılar diliyoruz.

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