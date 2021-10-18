Üniversitemizde XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Gerçekleştirildi

Üniversitemiz tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Yunus Emre'nin vefatının 700. Yılı münasebetiyle 14-16 Ekim 2021 tarihlerinde XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Her bir oturumun aynı anda beş farklı salonda gerçekleştirildiği sempozyumda, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre, Ağız Araştırmaları, Basın-Yayın ve Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dil İlişkileri Bağlamında Türk Dili, Dil Öğretimi, Dil Politikaları, Dil Bilimi, Dil ve Edebiyat İlişkisi, Diplomasi Dili Olarak Türkçe, Dünya Dilleri İçinde Türk Dili, Dünyada Türkoloji Merkezleri ve Çalışmaları, Hacı Bektaş-ı Veli, Hukuk Dili Olarak Türkçe, İki Dillilik, İşaret Dili ve Türkçe, Köken Bilgisi Araştırmaları, Kutadgu Bilig ve İlk İslami Metinler, Kültürel Diplomasi ve Türkçe, Kültürel Miras Aktarımı ve Türkçe, Müzik ve Türkçe, Sözsüz İletişim, Tarihi Türk Lehçeleri, Türk Dili Araştırmalarında Yöntem, Türk Dili Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Türk Dilinin Söz Varlığı, Türk Dilinin Tarihi ve Çağdaş Grameri, Türk Yazı Sistemleri, Türkçenin Öğretimi, Türkiye Türkçesi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi konularında toplam 197 bildiri sunuldu.

Açılış ve kapanış oturumu ile birlikte 12 oturumun gerçekleştirildiği üç gün süren sempozyumda, Rusya, Almanya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Macaristan, Tataristan ve ülkemizden katılan 250 katılımcı ile toplam 197 bildiri sunuldu.

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