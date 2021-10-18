Üniversitemizde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi Yeni
Türk Kızılayı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle "Düzenli Kan Bağışı Yap, Kan Dostlarımıza Katıl" sloganı ile Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi.
TEKİRDAĞ (Habermetre) - Türk Kızılayı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle "Düzenli Kan Bağışı Yap, Kan Dostlarımıza Katıl" sloganı ile Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi.
Üniversitemiz Spor Kompleksi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Kızılayı yetkilileri kan stoklarının kritik seviyede olmasından dolayı kan bağışı kampanyalarının önemine dikkat çekti ve kan bağışı hakkında gönüllülere bilgi verdi. Kan bağışı kampanyasına özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
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