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Üniversitemizde Erasmus Days Tanıtım Programı Yapıldı

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Üniversitemizde Erasmus Days Tanıtım Programı Yapıldı

Üniversitemiz, Erasmus programının tanınırlığını artırmak ve öğrencileri bu programdan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla Erasmus Days etkinlikleri düzenlendi.

Üniversitemiz, Erasmus programının tanınırlığını artırmak ve öğrencileri bu programdan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla Erasmus Days etkinlikleri düzenlendi. Rektörlük önü havuz başında gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir Buluç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Fazlı Polat, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Dr. Ahmet Bilal Dostbil, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Ünal, Sosyal İşler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Selami Candan, Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Genel Sekreter Hasan Kaleli, Genel Sekreter Yardımcısı Raşit Yıldırım, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Erasmus Days etkinlikleri, Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu'nun konuşmasıyla başladı. Bu etkinlikle öğrencileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, "Sizleri aramızda görmekten dolayı mutluyuz" dedi. Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Erasmus Days etkinlikleriyle öğrencilere bu programı tanıtmak ve öğrencilerde farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bekir Buluç, Gazi Üniversitesi olarak Erasmus faaliyetlerini çok önemsediklerini söyledi. Prof. Dr. Bekir Buluç, Erasmus programının öğrencilerin farklı ülkeleri görmesi, farklı kültürleri tanıması, kendi kültürünü tanıtması ve uluslararası alanlarda tecrübe kazanması bakımından önemine dikkat çekti. Üniversitemizin Erasmus programıyla ilgili olarak öğrencilere her türlü desteği sağladığını dile getiren Prof. Dr. Bekir Buluç, programa başvuruların başladığını hatırlattı.

Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Aslıhan Selcen Bingöl de Dış İlişkiler Ofisi ekibini tanıttı. Doç. Dr. Aslıhan Selcen Bingöl, Erasmus programının öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu söyleyerek öğrencilerin mutlaka bu programdan yararlanması gerektiğini vurguladı.

Program, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesevi Sanat Topluluğu'nun müzik dinletisi ve Ankara Kulübü Derneği Seğmen Ekibi'nin halk oyunları gösterisiyle devam etti.

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