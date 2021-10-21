Üniversitemizde "Bilim İletişimi Kavramı Işığında Okul Dışı Öğrenme Ortamları" Konulu Konferans Düzenlendi

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen Eğitim Konferansları serisinin ikincisi "Bilim İletişimi Kavramı Işığında Okul Dışı Öğrenme Ortamları" konu başlığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Konferansa; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Gelişli, Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Şaban Çetin ve Doç. Dr. Ayşe Yalçın Çelik, konuşmacı olarak Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uygar Kanlı, Enstitü Sekreteri Ceylan Yavuz Konuk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferans'ın açılışını yapan Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Gelişli, katılımcılara teşekkürlerini ileterek Konferans hakkında bilgiler verdi.

Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uygar Kanlı konuşmasında, eğitim sürecinde öğrenci ihtiyaçları ve öğretmen eğitiminin oldukça önemli olduğuna değindi. Toplumun bilim anlayışının geliştirilmesiyle ortaya çıkacak bireysel faydanın, zamanla topluma ve bilime sağlanan faydaya dönüşeceğini söyleyen Prof. Dr. Uygar Kanlı, tüm dünyada ortaklığın çok önemli olduğunu dile getirerek bu bağlamda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine işaret etti. Prof. Dr. Uygar Kanlı, toplumda bireysel farkındalığı oluşturmak, bilimsel aktivitelere gönüllü olarak bireylerin katılımını sağlamak ve toplumun bilim anlayışını geliştirmek için kullanılan yolların; bilim insanları, kamu kuruluşları, şirketler ve medya araçları olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Uygar Kanlı, genel halk kültürü ve ihtiyaçları ile bilim arasındaki bağlantının kopması sonucu uzman olanlar ve uzman olmayanlar arasındaki uçurumun arttığını ve etkileşimin azaldığını söyledi.

Prof. Dr. Uygar Kanlı, elli yıl öncesine nazaran günümüzde okuldaki öğretilerin, okul dışı öğrenme ortamlarına oranla daha düşük olduğunu söyledi. "Yurttaş Bilimi"ni profesyonel olmayan bilim insanı olarak tanımlayan Prof. Dr. Uygar Kanlı, bu sözlerine ek olarak ekosistemde bir parça olduğumuzu söyleyerek halkla birlikte aktivite yapmanın öneminden bahsetti.

Okul dışı öğrenme ortamlarına sıradan vatandaşların da katılabilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Uygar Kanlı, konuşmasına şöyle devam etti: "Bilim, nadiren tek bir kaynaktan öğrenilir. Tek bir anlayış ve kurum, bilgiyi oluşturmak için yeterli değildir. Okul ortamları bilim ve teknoloji öğretiminde tek başına hem ülkemizde hem dünyada yeterli değildir"

Prof. Dr. Uygar Kanlı, derslerin okulda yapıldığını ancak okulun tamamlayıcı ortamlarla etkileşim halinde olması gerektiğini, aksi takdirde okulun sadece güncel yaşamdan uzak bilgiler yığını olacağını söyledi. Prof. Dr. Uygar Kanlı, okul dışı öğrenme ortamlarının eğlenceli olmasının yanında öğrenmeyi de sağlaması gerektiğinin öneminden bahsederek konuşmasını tamamladı.

Konferans, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

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