Üniversitemizde Akademik ve İdari Personele Yönelik "Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi" Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından akademik ve idari personele yönelik düzenlenen "Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Tahsin Üstündağ'ın moderatörlüğünü yaptığı programa, Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Zafer Ayaz, Bilişim Uzmanı Dr. Onur Ceran, Öğr. Gör. Dr. Mustafa Tanrıverdi, Öğr. Gör. Dr. Mevlüt Uysal ile Üniversitemiz akademik ve idari personeli katıldı.

Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Zafer Ayaz, katılımcılara teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı. Bilgiye sahip olmanın öneminden bahseden Dr. Zafer Ayaz, bilgi toplumunda yaşadığımızı ve bilginin tartılabilir olmadığını söyledi. Dr. Zafer Ayaz, bilgi sistemlerini korumak için güvenli bilgi sistemleri, yazılım güncellemeleri, zafiyet taramaları, yedekleme işlemleri, mekanik parça bakımları ve internet erişim hızı güncellemeleri yapılması gerektiğinden bahsetti. Dr. Zafer Ayaz, bu işlemlerin bir kez değil sürekli olarak yapılmasını söyledi. Tüm önlemler alındığında da yabancı menşeili işletim sistemleri kullanılmasından kaynaklı güvenlik zafiyeti oluşacağına işaret eden Dr. Zafer Ayaz, BT kullanıcılarının güvenli bilgisayar kullanımı hakkında bilinçlendirilmesi ve ulusal siber güvenlik konularına önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Öğr. Gör. Dr. Mustafa Tanrıverdi, bilgi sistemlerinin çoğuna e-posta hesapları ile giriş yapıldığını söyledi. Birden fazla e-posta hesabının kullanılmasının şifre unutma gibi çeşitli problemler ortaya çıkardığını söyleyen Öğr. Gör. Dr. Mustafa Tanrıverdi, bu noktada kurtarma e-postaları, iki faktörlü kimlik doğrulaması ve doğrulama kodları ile önlem alınabileceğini söyledi. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Tanrıverdi, e-posta hesaplarımıza giriş yaparken cep telefonunun önemli bir işlevi olduğuna işaret ettikten sonra günlük hayatta da banka hesaplarımıza girerken iki faktörlü doğrulama uygulamalarını kullandığımızı, bu nedenle de telefon güvenliğinin de sağlanması gerektiğini söyledi.

Bilişim Uzmanı Dr. Onur Ceran, bilişim güvenliği adına yürürlükte birçok kanun olduğunu ve Üniversitemizin de bu konuda çeşitli kurallar, politikalar belirlediğini söyledi. %100 güvenli bir sistemin oluşamayacağına değinen Dr. Onur Ceran, bu durumun sebebinin insan faktörünün güvenilirliği etkilemesi olduğunu söyledi. Dr. Onur Ceran, bir sistemi siber saldırılardan korumak için cihazlarda anti virüs programlarının yüklü olması, güncellemelerin düzenli olarak yapılıyor olması ve hesap şifrelerinin yüksek güvenlikli olması gerektiğini söyledi.

Sunumların ardından program, soru-cevap kısmıyla sona erdi.

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