Üniversitemizde 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Gerçekleştirildi

Üniversitemiz tarafından 26-28 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu gerçekleştirildi.

Öğretim Tasarımına Dönüş: Sorunlar ve Çözümler temalı sempozyumda, Açık Ders Malzemeleri ve Açık Bilim, Açık ve Uzaktan Öğrenme, Bilgi İşlemsel Düşünme ve Kodlama Eğitimi, Dijital Güvenlik: Riskler ve Başa Çıkma Stratejileri, Dijital Ortamda Güvenli Ölçme ve Değerlendirme Sistemleri, Dijital Vatandaşlık, Eğitimde Dijital Dönüşüm, Eğitimde Güncel Sorunlar, Eğitimde Mesleki Sorunlar, Eğitimde Teknoloji Kabulü ve Yeniliği Yayılması, Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları, Eğitimsel Liderlik, Eğitsel Oyunlar ve Oyunlaştırma, Engelsiz Teknolojiler, Giyilebilir Teknolojilerin Eğitimde Kullanımı, Güncel Dijital Okuryazarlıklar, 21. yy Becerileri ve Dijital Akıcılık, Karma ve Hibrid Öğrenme, Mobil Öğrenme, Nesnelerin İnterneti, Öğrenme Analitikleri ve Veri Madenciliği, Öğrenme ve Öğretimde Motivasyon, Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar, Öğretmen Eğitimi, Sanal, Karma ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları, Teknoloji Destekli FeTeM (STEM/STEAM) Uygulamaları, Uyarlanabilir Öğrenme Teknolojileri, Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi konularında 30 farklı üniversiteden 78 öğretim elemanı tarafından bildiri sunuldu.

Üç gün süren sempozyumda, 30 Yıl Sonra Medya ve Yöntem Tartışmasına Yeniden Bakış, Öğretim Tasarımından Yoksun Uzaktan Eğitim: Acil Durum Uzaktan Eğitim, Eğitimde Sanal, Arttırılmış ve Karma Gerçeklik: Proje Deneyimleri, Eğitsel Veri Madenciliği: Deneyimler ve Yapılabilecekler konulu 4 panel, Harmanlanmış Öğrenme ve Tasarımı, Comprehensive Meta-Analysis (CMA) ile Meta-Analiz Uygulamaları, R ve Mplus ile Çok Düzeyli Modellere Giriş, Örnekler Üzerinden Bilimsel Bir Makalenin Yazım ve Yayımlanma Süreci konulu 4 çalıştay gerçekleştirildi.

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